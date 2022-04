Una rete per l’inclusione, giovedì la presentazione

Giorno 27 Aprile, alle ore 11, presso l’Auditorium del Centro di Giustizia Minorile di Catanzaro verrà presentato alla stampa il progetto nazionale PON “Una rete per l’inclusione”. Il presente progetto, promosso nelle Regioni Obiettivo 1 (Calabria, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia) dal Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità è finalizzato a promuovere l’inclusione socio-lavorativa di 200 minori e giovani adulti, di età compresa tra i 16 e i 25 anni, presi in carico dai Servizi della Giustizia Minorile e di Comunità, tramite l’attivazione di tirocini formativi ai sensi della Delibera di Giunta della Regione Calabria n. 613 dell’11/12/2017 recante le “Linee Guida regionali in materia di tirocini formativi e di orientamento – Accordo Stato- Regioni 25 maggio 2017″, pubblicata sul BURC n. 10 del 23/01/2018, che possano favorire l’ingresso nel mercato del lavoro. Nella Regione Calabria è previsto l’inserimento lavorativo di 41 minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria Minorile e coinvolte altrettante Aziende in tutto il territorio regionale che contribuiranno alla formazione di questi giovani ed alla prevenzione della loro recidiva.

Alla realizzazione del progetto sono coinvolti in Calabria la società FarImpresa di Locri e l’ente Opera Don Calabria di Verona. Sono stati coinvolti anche enti di categoria Confartigianato e Confindustria Giovani e la Legacoop. Importante il supporto della Rete dei Centri per l’impiego della Regione Calabria.