E’ stato rinvenuto questa mattina un cadavere in via Corrado Alvaro, sul posto i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Catanzaro agli ordini del capitano Felicia Basilicata. E’ in corso l’identificazione del corpo, indagini in corso. Sul posto anche un’ambulanza del 118 in attesa del medico legale e del magistrato.

Segue aggiornamento.