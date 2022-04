Belcastro, 102 anni per Elisabetta

23 aprile 1922-23 aprile 2022: 102 primavere ieri per Elisabetta Prochillo.

Mai nessuno a Belcastro era mai arrivato fino a tanto.

Ieri, grande commozione nel paese presilano, primo cittadino Antonio Torchia, per la veneranda età dell’ arzilla abitante del paese di Tommaso D’ Aquino.

Elisabetta ha conosciuto da vicino la seconda guerra mondiale e ora anche in conflitto in terra Ucraina: si dimostra ancora molto attiva sia sul piano fisico sia sul piano mentale, e’ sempre stata un punto di riferimento per figli, nipoti e conterranei.

Elisabetta non è la sola in paese ad aver superato il secolo di vita: sono gia’ in due e cosi Belcastro si conferma così comunità per centenari.