Picchi di consumo d’acqua: interrotta erogazione in Zona Sud

Per riequilibrare il serbatoio, in seguito ai picchi di consumo registrati in questi ultimi giorni, dalle ore 22 di oggi, domenica 24 aprile, e fino alle 6 di domani, lunedì 25 aprile, verrà interrotta l’erogazione dell’acqua nel quartiere Corvo, in viale Isonzo e via Caduti 16 marzo, in parte del rione Fortuna e nelle zone limitrofe.