Dopo dodici intense ed emozionanti lezioni, si è concluso il corso di sensibilizzazione LIS rivolto ai dipendenti della Regione Calabria. Un plauso va a tutti i corsisti e ai docenti Teresa Colonna e Teresa Maiolo per l’impegno e la dedizione profusi in questo percorso importante per l’ENS e le persone sorde. Sentiti ringraziamenti sono rivolti anche al Governatore della Calabria Roberto Occhiuto e all’assessore Regionale all’Organizzazione e Risorse Umane Filippo Pietropaolo i quali, sin da subito, hanno spostato questa iniziativa che mira all’abbattimento delle barriere comunicative e all’inclusione sociale delle persone disabili.

L’appuntamento è ora rivolto al 19 maggio prossimo quando, in coincidenza del primo anniversario di riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana, l’Ente Nazionale Sordi consegnerà gli attestati di partecipazione al corso ai dipendenti della Regione Calabria, e sarà proiettato un filmato che racchiude i momenti significativi del percorso formativo con i corsisti che intoneranno l’Inno di Mameli in LIS.