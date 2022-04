La fortuna bacia Catanzaro: vinto un milione di euro al Million day

Un milione di euro è stato vinto nella città di Catanzaro. Ad essere baciato dalla fortuna qualcuno che ha giocato al Million day nella ricevitoria di via Angioini, titolare Paola Marino, nel quartiere Sala.

Una lotteria basata sull’estrazione casuale di 5 numeri compresi tra l’1 e il 55 e che questa volta è riuscita a rendere felice qualcuno, non si sa se uno o più, proprio nel capoluogo regionale della Calabria. “Non sappiamo chi può essere stato – spiega la titolare – perché il tipo di estrazione non avviene in loco, però la nostra ricevitoria ha già reso felice altri nostri affezionati clienti in passato con il superenalotto, anche se la cifra non è mai stata così alta”.