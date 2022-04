Tv digitale terrestre: domani aggiornamento frequenze in altri 53 comuni

Domani, giovedì 28 aprile, in altri 53 Comuni della Calabria parte la rivoluzione della tv digitale terreste di ultima generazione (dvb-t2).

Per continuare a vedere l’intera offerta tv – nei casi in cui la procedura non avviene automaticamente – si dovrà effettuare la risintonizzazione degli apparecchi televisivi.

La programmazione regionale della Calabria sarà comunque sempre visibile sul canale 821.

I Comuni che saranno coinvolti domani alle operazioni di ricollocazione delle frequenze sono:

•Acquappesa •Acquaro •Aiello Calabro •Amantea •Amato •Anoia •Arena •Bagnara Calabra •Belmonte Calabro •Belvedere Marittimo •Borgia •Botricello •Briatico •Buonvicino •Calanna •Candidoni •Capistrano •Caraffa di Catanzaro •Cardeto •Catanzaro •Cessaniti •Cetraro •Cicala •Cinquefrondi •Cittanova •Cleto •Cortale •Cosoleto •Cropani •Curinga •Cutro •Dasà •Delianuova •Diamante •Dinami •Drapia •Falconara Albanese •Falerna •Feroleto Antico •Feroleto della Chiesa •Filadelfia •Filandari •Filogaso •Fiumara •Fiumefreddo Bruzio •Francavilla Angitola •Francica •Fuscaldo •Galatro •Gerocarne •Giffone •Gioia Tauro •Girifalco.

Per maggiori informazioni: sito web: nuovatvdigitale.mise.gov.it

Call center: 06 87 800 262 – WhatsApp: 340 1206348 (attivi dal lunedì al sabato dalle 9 alle 20).