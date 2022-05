Manutenzione verde a Catanzaro, lo strano caso di Villa Pangea

Ancora segnalazioni relative alla manutenzione del verde pubblico di Catanzaro decisamente carente a causa della scadenza dell’appalto con l’azienda che se ne occupava. In attesa di verificare sul campo l’impegno a intervenire su parchi e giardini, che è stato assicurato a partire da domani dall’Amministrazione Comunale, una situazione per così dire paradossale viene comunicata dalla zona Nord della città.

Ci si riferisce allo stato di Villa Pangea area verde nei pressi di viale Pio X riqualificata nel 2014 in cui, come in altre zone del territorio, erbe alte e degrado sembrano farla da padrone per la suddetta carenza di interventi. Ma c’è una particolarità che deve fare riflettere. Il parco ricavato nella zona dell’ex ghiacciaia confina con l’acquedotto da cui dista pochi metri se non centimetri.

Eppure la manutenzione del verde dell’acquedotto da queste foto scattate recentemente pare impeccabile. Perchè non è stato possibile fare lo stesso per Villa Pangea zona comunque più frequentata?