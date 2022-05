Cgil – Cisl e Uil, Mancuso: “Bene l’apprezzamento delle sigle sindacali”

“L’apprezzamento di Cgil, Cisl e Uil per l’esito dell’informativa resa al Consiglio regionale dal presidente Occhiuto sulla ‘Vertenza Calabria’ e per il ‘salto di qualità’ che auspicavano per far ripartire la crescita economica e sociale, conferma che si sta scrivendo una bella pagina politica e di relazioni industriali”.

Lo dice il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, che aggiunge: “Considero, tra l’altro, il ‘consenso propositivo’ su questo importante percorso politico e sindacale che si è avuto in Consiglio regionale sul dossier Calabria, e in particolare sui cinque punti che i segretari generali e regionali del sindacato hanno concordato con il presidente Occhiuto, un ottimo avvio per ottenere risposte esaustive dal Governo Draghi”.

“Condivido, inoltre, l’esortazione del sindacato a unire le forze di cui disponiamo, perché, pur rispettando le diversità politiche, l’impegno di tutti, – conclude – quando c’è da rimuovere le criticità strutturali che impediscono sviluppo e occupazione e un futuro dignitoso ai nostri giovani, deve mirare a unire e a mobilitare ogni energia positiva”.