Confartigianato, solidarietà e vicinanza al procuratore Gratteri

“Le reazioni del Procuratore Gratteri sono da sempre espressione di una lotta radicale alle mafie, al punto che in Calabria, se davvero dobbiamo dirla tutta, ogni uomo impegnato onestamente al travaglio del lavoro autonomo non può non dirsi grato a Gratteri”. Così Vincenzo Bifano, presidente di Confartigianato Catanzaro, e il segretario provinciale Raffaele Mostaccioli.

“In occasione di questa gravissima notizia, la Confartigianato vuole manifestare la più profonda consapevolezza che la conquista della legalità e del benessere, da cui dipende la possibilità di sviluppo e occupazione, come tutte le conquiste di valore, non possono essere il risultato di un solo uomo al lavoro ma il frutto di tutte le persone che credono nella priorità dei valori umani contro la mentalità mafiosa. Per questo si rende necessario fare un salto culturale e cimentarsi con maggior vigore nella cooperazione per marginalizzare le influenze talvolta devastanti che condizionano la vita economica e sociale della Calabria” – conclude la nota.

“Accanto al Pil, ci sono parametri che indicano anche l’orizzonte cui le imprese sono chiamate ad operare e la comparazione alla legalità è un parametro imprescindibile per la sostenibilità delle aziende”.

“Ecco perché, parafrasando un libro di Alfio Caruso “non possiamo non dirci mafiosi”, consapevoli dello sforzo culturale necessario, per dire “ chi siamo” e su “quale idea” di sviluppo siamo impegnati, noi di Confartigianato scriviamo: “non possiamo non chiamarci Gratteri”