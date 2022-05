“Una palestra da sballo”, processo simulato a Petronà

Role playing: la didattica del futuro è un gioco di ruoli. Vale per il processo simulato: un’ occasione unica per sperimentare sul campo le conoscenze acquisite nei processi formativi. Ne hanno consapevolezza gli alunni della scuola secondaria del primo grado dell’Istituto comprensivo “Corrado Alvaro” di Petronà. Ieri, 14 maggio 2022, i discenti della comunità petronese, dirigente scolastico Isabella Marchio, hanno raggiunto la sede del Tribunale di Catanzaro per inscenare un processo penale minorile su una storia di droga dal titolo “Una palestra da sballo”. I giovani destinatari del progetto dalla spiccata valenza pedagogica sono stati seguiti nell’aula del Tribunale catanzarese e nel loro percorso formativo dalla psicologa Rossella Gallo e dall’avvocato Maria Di Terlizzi.

Ritorna così in presenza per le scuole calabresi il progetto regionale “Ciak si gira, processo simulato per evitare un processo vero”, promosso dall’associazione Ciak Formazione e legalità, sodalizio senza scopo di lucro che opera in sinergia con altre istituzioni, Enti pubblici e privati. La metodologia didattica è semplice e consolidata: si chiede agli alunni di portare in scena accadimenti simili a quelli di una vita reale. Risultato: i giovani destinatari partecipano con grande trasporto consapevoli dell’importanza di strumenti educativi che non tediano, che insegnano a vivere, indicando il confine netto tra virtù e vizi. Non solo: si parla anche di giustizia minorile e dell’importanza imprescindibile delle regole. Scopo: evitare con la prevenzione il circuito penale. Gli alunni di Petronà sono stati preparati bene dalla professoressa di inglese e referente progetto prof.ssa Paola Scerbo e accompagnati nella trasferta catanzarese anche dalla vice preside prof.ssa Ida Grano.

Ecco l’elenco completo degli alunni petronesi della classe prima e seconda della scuola secondaria di Petronà coinvolti nell’ edizione 2021/2022 di “Ciak

si gira, processo simulato”: Antonio Rocca, Domenico Elia, Giuseppina Scalzi, Helen Colosimo, Ismael Falbo, Maria Pia Torchia, Giuseppe Talarico, Thomas Angilletti, Alessio Arcuri, Fabio Bubbo, Carmine Calfa, Ester Colosimo, Alessia Elia, Giuseppe Esposito, Felisia Grimaldi, Sharon Lana, Carmine Mazza, Bianca Puleo, Alex Scavo, Antonio Signorello, Giorgia Colosimo, Mariachiara Schipani.

“Ciak processo simulato” è nato nel 2014 e mette insieme autorità giudiziarie, famiglie e scuola intorno a meritori percorsi di educazione alla legalità diventando fonte di ispirazione per grandi e piccini. Morale: Petronà non rinuncia quasi mai al processo simulato e ne ha ben donde.