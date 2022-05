Nicola Gratteri, ad Ancona laurea honoris causa e cittadinanza onoraria

Nuovo prestigioso riconoscimento per il procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri, al quale l’Università politecnica delle Marche consegnerà il prossimo 23 maggio il dottorato honoris causa in “Management and Law”.

La cerimonia di consegna si svolgerà ad Ancona nell’ambito della Giornata della legalità, durante la quale il procuratore Gratteri incontrerà gli studenti nell’Aula magna della Facoltà di Ingegneria alla presenza dei massimi rappresentanti istituzionali e accademici.

Al termine dell’iniziativa, il sindaco Mancinelli consegnerà al magistrato la cittadinanza onoraria di Ancona.