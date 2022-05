Sanità, Toti sulla nomina di Profiti: “Manterrà l’incarico anche in Liguria”

“Il coordinatore della struttura di missione di supporto per il sistema sanitario e sociosanitario della Regione Liguria Giuseppe Profiti per il momento resterà al suo posto” nonostante l’incarico assunto di consulente per la sanità della Regione Calabria. Lo ribadisce il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti rispondendo in Consiglio regionale a un’interrogazione del capogruppo Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno).

“Non intendiamo modificare gli assetti organizzativi della Regione – spiega Toti -, l’incarico di consulente del presidente della Regione Calabria allo stato attuale non modifica i rapporti in essere con la Regione Liguria dell’attuale coordinatore della struttura di missione di supporto per il sistema sanitario e sociosanitario ligure. Pertanto al momento la struttura di missione ligure va avanti così com’è. Non potrebbe essere diversamente, visto che ci sono scadenze nelle prossime settimane di progetti da concretizzare come i nuovi ospedali Galliera ed Erzelli, l’accordo di sviluppo sulle case e ospedali di comunità previsti dal Pnrr, ed altri accordi di programma”.

“Il superconsulente della Liguria pagato come un assessore lo fa come secondo lavoro – attacca Garibaldi – perché farà il superconsulente in un’altra Regione. E’ una questione di impegno in una Regione come la Liguria che non ha un assessore alla Sanità e ha una struttura di missione in cui il coordinatore fa un altro lavoro”.