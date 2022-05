Il turismo fotografico mette radici anche a Sersale. Legambiente Calabria, Ente gestore della Riserva naturale regionale Valli Cupe, ha lanciato un concorso fotografico a premi dal titolo “Primavera a Valli Cupe” al fine di aumentare la visibilità e la conoscenza delle bellezze naturalistiche e della deflagrante biodiversità della Riserva.

La raccolta di fotografie avverrà dal 15 al 30 maggio 2022. Subito dopo, le foto saranno pubblicate sulla pagina facebook della Riserva naturale regionale “Valli cupe” su cui gli utenti potranno votare le foto migliori (dal 2 al 20 giugno 2022). Vinceranno le tre migliori fotografie che al termine del concorso avranno ricevuto il maggior numero di “Mi piace”. Dal segno al significato.

I premi avranno come tema il riciclo e il rispetto dell’ambiente: una borraccia termica “Clima Bottle” in acciaio inossidabile della “24bottles” al primo classificato; un portachiavi in gomma riciclata della “Cingomma” e al terzo posto una maglietta con il logo della Riserva Valli Cupe. La t-shirt sarà assegnata anche al primo e al secondo posto.

A tutte le foto in concorso e, in particolare, a quelle vincitrici, sarà data ampia visibilità anche sul sito e sulla pagina instagram della Riserva per valorizzare gli scatti realizzati da tutti i candidati. Entro il 26 giugno 2022 saranno proclamati i vincitori. Viaggiare per scattare e poi postare: le Valli cupe fanno proseliti tra arte e natura.