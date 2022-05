Strage di Capaci, Gratteri: “E’ anche il giorno dei gattopardi”

“Oggi è il giorno della strage di Capaci ma anche il giorno dei ‘gattopardi’, delle persone potenti e importanti che quando Falcone era in vita, lo hanno deriso, calunniato e diffamato e poi sono saliti sui banchi a commemorare Falcone perché purtroppo i morti non possono parlare, non si possono difendere”. Così il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, a cui verrà conferito un dottorato honoris causa in Marketing e law da Univpm e la cittadinanza onoraria di Ancona dal Comune, in occasione della Giornata della Legalità, parlando agli studenti dell’Università Politecnica delle Marche e a oltre 800 ragazzi video-collegati.

“Però – ha aggiunto Gratteri – sta a noi vivi difendere memoria e onore dei morti. E’ insopportabile, sono stato testimone oculare, ho visto salire su un palco dopo di me e commemorare Falcone e Borsellino, e in vita ridevano”. “Vorrei – ha detto ancora agli studenti – che queste manifestazioni anti-mafia e queste commemorazioni le guardaste con occhio critico, servono soprattutto a quelli che devono lavarsi la coscienza per non aver fatto quello che avrebbero potuto e dovuto fare fare. Noi vivi, se riteniamo di essere onesti, dobbiamo avere coraggio, a costo di dispiacere il manovratore, a costo di dispiacere il potere, di criticare”.

“Mai come in questo caso – ha detto ancora – il silenzio è complicità: non basta essere onesti, non basta pagare tasse o fare il proprio lavoro, dobbiamo prendere posizione e, in modo democratico, contestare e protestare in modo sistematico senza se e senza ma. Altrimenti non andremo da nessuna parte e faremo solo stanchi riti di commemorazione”.

Riforma della giustizia

“Molte cose non le posso dire perché non voglio fare il gioco di nessun partito politico ma mai come in questo governo di larghe intese, solo Fratelli d’Italia all’opposizione, si stanno facendo tutte quelle riforme della giustizia che non servono assolutamente a risolvere i problemi della giustizia” – ha detto il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri.

In questo contesto, il riferimento alla riforma della Giustizia. “Se questo approccio di modifiche normative ci fosse stato 15-20 anni fa – ha attaccato – avremmo avuto tre girotondi attorno a Palazzo di giustizia di Milano, avremmo sui giornali più importanti d’Italia notizie a caratteri cubitali contro il governo, oggi sono tutti assieme e nessuno può parlare. Il potere reale sta facendo apparentemente piccole modifiche che nulla, apparentemente, hanno a che fare con il contrasto alle mafie”. Ma, ha aggiunto, “ogni piccola modifica normativa è un segnale alle mafie, di tendenza, di come sta andando il vento. Questo le mafie lo capiscono perfettamente, – ha concluso – non lo capisce chi non è nel mondo della criminalità organizzata, chi non studia, chi non fa ricerca, chi guarda solo trasmissione tv d’intrattenimento, chi non legge libri”.

Il ricordo

“Del 23 maggio 1992 il mio ricordo è di aver ascoltato alla radio un dramma subito dopo essere uscito dal carcere di Bologna ‘Dozza’, ricordo che quel giorno è stata una cosa traumatica e inaspettata, anche perché Falcone era a Roma, era uscito dalla ‘prima linea’, anche se a Roma stava facendo cose molto importanti perché contribuiva a fare delle modifiche fondamentali per contrastare le mafia”. Così il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri a margine di un’iniziativa ad Ancona all’Università di Ingegneria della Politecnica Marche promossa dal Lions Ancona Colle Guasco per la Giornata della Legalità nel 30/0o anniversario della Strage di Capaci in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. “Però non ci si aspettava quella strage e con quelle modalità, – ha ammesso Gratteri magistrato in prima linea contro la ndrangheta, a sua volta sotto scorta così come la sua famiglia -, sarebbe stato più facile uccidere Falcone a Roma visto che aveva una scorta meno imponente, meno stringenterispetto a quella che aveva in Sicilia”.

In tema di lotta all’infiltrazione mafiosa “quest’anno abbiamo fatto dei passiindietro soprattutto sul piano del messaggio alla gente: ci stiamo allontanando sul piano dell’attenzione, dell’impegno, sul piano normativo nel contrasto ai reati quindi è un momento molto delicato mi auguro che finisca il prima possibile”. Così ad Ancona il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri rispondendo a una domanda dei giornalisti a margine di un’iniziativa all’Università di Ingegneria della Politecnica Marche nel 30/o anniversario della Strage di Capaci.

“I fondi Pnrr? Questi soldi – ha osservato Gratteri – devono essere gestiti e non dobbiamo perdere questa opportunità: ovvio che sul piano normativo non siamo attrezzati per contrastare questa valanga di mafiosi che stanno occupando le posizioni e le postazioni per appropriarsi il più possibile di questi soldi. “Non abbiamo capito – ha aggiunto – che la mafia oggi si è mimetizzata ancora di più: non uccide, non fa rumore, è perfettamente uguale a noi, ci assomiglia tantissimo. Chi è in buona fede non la vede, chi è in mala fede è contento perché l’opinione pubblica non la percepisce, i giornali e tv non ne parlano, e il problema non esiste. Non abbiamo capito che le mafie si rigenerano, mutano con il mutare sociale: abbattuta la parte militare, più feroce, pensiamo di essere tutti più tranquilli, felici e contenti, in realtà le mafie stanno drogando l’economia, la stanno soffocando”. “Non esiste – ha ammonito – una regione d’Italia in cui non c’è il pericolo di inquinamento, di presenza sistematica delle mafie. Purtroppo questo rischio non viene percepito e capito, ci si accorge quando ormai è troppo tardi quando c’è il radicamento”.