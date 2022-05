Catanzaro, Alessandro Palasciano vicepresidente per le Sezioni meridionali dell’Anti

Prestigioso riconoscimento per il mondo dei professionisti che si occupano di diritto tributario a Catanzaro e, più in generale, in Calabria.

Il Consiglio nazionale dell’ANTI, l’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani che rappresenta i più qualificati docenti universitari, studiosi e professionisti della materia, nell’ultima seduta che si è tenuta nei giorni scorsi a Napoli, ha designato alla vicepresidenza per le Sezioni meridionali l’avv. Alessandro Palasciano, catanzarese ed attualmente Presidente della Sezione Calabria.

La nomina sarà sottoposta alla ratifica nel corso della prossima Assemblea nazionale. Oltre a tale riconoscimento a favore di un componente della Sezione Calabria, il Consiglio nazionale ha nominato l’avv. Edoardo Ferragina, anch’egli catanzarese e già Presidente della Sezione Calabria, quale Direttore della prestigiosa rivista NEΩTEPA (Neotera, ndr) , autorevole e qualificata voce del settore che informa ed aggiorna i professionisti tributaristi italiani.