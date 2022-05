Progetto Ciak 7 , il processo simulato… per evitare il vero processo

Si è svolta nella giornata di ieri, sabato 28 maggio, la simulazione del processo penale minorile, che ha visto protagonisti gli alunni dell’Istituto Comprensivo “V. Vivaldi” di Catanzaro, guidato dalla dirigente scolastica Maria Antonietta Crea. Il progetto, a carattere nazionale, giunto alla VII edizione, è stato curato dall’Associazione Ciak- Formazione e Legalità, in partenariato con il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, con il MIUR, con l’USR Calabria.

L’obiettivo è quello di diffondere la cultura delle legalità tra i giovani, in un’età particolarmente vulnerabile e di prevenire il disagio giovanile.

A tal proposito, l’azione sinergica tra scuola e giustizia è stata preziosa per l’acquisizione di comportamenti positivi improntati ai valori dell’onestà e della correttezza. Il progetto è stato realizzato dalla professoressa Maria Antonietta Arcuri e dall’omologa Donatella Losito, quest’ultima ne è stata referente e coordinatrice, la quale ha evidenziato “il grande impegno profuso dagli alunni che per la prima volta hanno interagito con un linguaggio difficile e nuovo per loro, quello giuridico, vestendo i panni di Pubblici Ministeri, avvocati, testimoni ed imputati e sottolineato come esso abbia avuto un’ apprezzabile ricaduta educativa, destando grande curiosità ed interesse nei confronti del mondo forense e sulle tematiche della legalità”.

Il copione, dal titolo “Una palestra da sballo”, tratto da un processo realmente celebrato e riadattato opportunamente da giudici togati e onorari del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro (anno 2015), con specifico intervento del Dott. Francesco Eboli, da professionisti della Camera Minorile “G. Mazzotta” di Cosenza e dell’ Associazione “Ciak- Formazione e Legalità” ha affrontato la grave problematica, assai diffusa tra i giovani, dello spaccio e dell’uso di stupefacenti. Si conclude, quindi, con questa formativa e stimolante esperienza educativa, il lungo ed impegnativo percorso svolto dall’ Istituto catanzarese sull’ Educazione Civica.