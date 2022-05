Scontro auto-moto su via dei Tulipani, una persona finisce in ospedale

Una persona è rimasta ferita la scorsa notte in un incidente stradale che si è verificato su via dei Tulipani in località Siano a Catanzaro.

Nel sinistro coinvolti una autovettura e una moto secondo una dinamica al momento non nota nei dettagli.

Ad avere la peggio proprio il centauro che è ricoverato in ospedale, secondo quanto si apprende sarebbe in prognosi riservata. Sul posto i mezzi di soccorso e i Carabinieri per gli accertamenti di competenza.