Universum donna 2022, premiata la senatrice Bianca Laura Granato

“Per i servigi resi al popolo italiano e in riconoscimento del suo lodevole ed instancabile impegno in campo politico tenendo saldi i principi di moralità e onestà e per i meriti derivanti dal suo curriculum personale dal quale emerge evidente l’attività protesa al raggiungimento ed alla affermazione dei più alti ideali di vita”. Con questa importante motivazione la senatrice Bianca Laura Granato ha ricevuto questa mattina il Premio “Universum donna 2022 – Sezione impegno politico” dall’International Universum Academy Switzerland, diretta dal dottor Valerio Giovanni Ruberto.

Il prestigioso riconoscimento le è stato conferito, in forma solenne, questa mattina ore 10 presso l’Hotel Ambasciatori di Rimini.

La Universum International Academy è una Organizzazione non Governativa (ONG) di ispirazione Cristiana, costituita a Bellinzona (Svizzera) nel 1990 dal Dr. Valerio Giovanni Ruberto, attuale Presidente Federale.

L’Accademia svolge le proprie attività senza fini di lucro, nel rispetto di tutte le espressioni religiose, ma anche in maniera apolitica e apartitica. Siamo un sodalizio di condivisione e affermazione di Valori come il rispetto della Vita e della Famiglia, la Pace, i Diritti Umani e la Fratellanza tra i Popoli.

La Universum è presente nel mondo con 23 Ambasciate. In Italia è rappresentata da una Ambasciata e da 7 Delegazioni, site nelle città di Verona, Como, Bergamo, Firenze, Forlì, Foggia e Lecce.

Il Premio Internazionale Universum Donna, ogni anno, viene attribuito a “10 straordinarie Donne protagoniste del nostro tempo che si sono distinte in ogni campo della società”.

“Sono davvero onorata del conferimento di questo prestigioso premio soprattutto perché la motivazione riconosce lo sforzo effettivo messo in atto nella quotidianità del mio impegno politico, non sempre agevole – ha dichiarato Bianca Laura Granato -. Ogni giorno facciamo in conti con le prevaricazioni e i pregiudizi di un contesto antidemocratico che non riconosce la libertà di espressione di chi non piega alle logiche del mainstreaming. Ma quello che muove da sempre il mio agire e il mio impegno è sempre stato l’interesse della comunità tutta, quella che mi ha scelto per rappresentarla in Parlamento, e quella che ha il diritto di avere una voce indipendente che pensa a dare risposte ai bisogni e al bene comune, e non a curare i propri