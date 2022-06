Una calda giornata di prima estate ha fatto da cornice questa mattina alle celebrazioni catanzaresi del 76esimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Due i momenti istituzionali per una ricorrenza che quest’anno dopo due anni di rigorose restrizioni pandemiche ha potuto svolgersi in quasi totale libertà. Alle celebrazioni più formali, quelle che hanno avuto come location Piazza Matteotti, ha presenziato anche il governatore Roberto Occhiuto insieme ovviamente altre autorità quali il sindaco Sergio Abramo e il presidente della Regione Filippo Mancuso. Deposta, dal prefetto Maria Teresa Cucinotta e dal comandante della Legione carabinieri Calabria Pietro Salsano la tradizionale e significativa corona di fiori al Monumento si caduti, il tuo preceduto dall’alzabandiera.

La mia presenza – ha sottolineato Occhiuto rispondendo ai giornalisti a margine della cerimonia, vuole essere un segnale di presenza dello Stato lanciato a forze dell’Ordine e funzionari”. Un due giugno che quest’anno coincide con il conflitto russo ucraino: “una guerra assurda- ricorda Occhiuto.- che ha delle conseguenze anche sulla nostra economia e in questa giornata è necessario proprio riflettere su questo aspetto. Ogni guerra anche lontana migliaia di chilometri ci riguarda e questo dovrebbe indurre i popoli europei a ragionare come se fossero un unico popolo”.

Dopo la cerimonia di Piazza Matteotti ci si è spostati alla terrazza del Complesso Monumentale San Giovanni dove il prefetto Cucinotta ha consegna, ai congiunti, quattro Medaglie d’Onore alla memoria, concesse dal Presidente della Repubblica a “cittadini italiani, militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto e per l’economia di guerra”.

A seguire sono stati consegnate Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, tredici cittadini della provincia di Catanzaro, che si sono distinti “nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari”.

Ecco i premiati

Medaglie d’Onore alla memoria

Sig. Natale CALAMONICI di Vallefiorita

Sig. Domenico CAPUTO di Lamezia Terme

Sig. Antonio CHIRICO’ di Simeri Crichi

Sig. Ferdinando CRITELLI di Tiriolo

Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana

Lgt. C.S. Carabinieri Salvatore BOMBARA

Vice Questore della P.S. dr. Antonio CALIO’

Lgt.Carabinieri Giuseppe DRAGO

Brig. Carabinieri Nicola FIORENTINO

Ten. E.I. dr.Giuseppe GIGLIO

Lgt. Guardia di Finanza Pasquale GIULIANO

Mar.O. Guardia di Finanza Agostino GRILLO

Mar.O. Carabinieri Antonio MAGISANO

Cap. Guardia di Finanza Nicola PICERNO

Ufficiali al Merito della Repubblica Italiana

Dr. Pasquale MEGNA Col.CC

Sig. Salvatore OROFINO già Brigadiere Capo dei Carabinieri.

Commendatori al Merito della Repubblica Italiana

Dr. Domenico BOSCO, Medico

Dr.ssa Maria Teresa CUCINOTTA, Prefetto della provincia di Catanzaro

Scolaresche vincitrici del Concorso: “Solidarietà ed accoglienza: i due volti del grado di civiltà di un cittadino”

-Scuola Primaria I.C. Don Milani classi 1 e 2 A; con l’elaborato “Il mondo è di mille colori”

-Scuola Secondaria di I^ Grado I.C. Casalinuovo classi 1D e 3B; con l’elaborato “Le voci dei bambini”

-Scuola di II^ Grado ITTS Scalfaro classe 1D, con l’elaborato “L’uomo nel dettato costituzionale”

A conclusione della giornata celebrativa avrà luogo, alle ore 18:30 presso il Teatro Politeama di Catanzaro, il concerto della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”.

