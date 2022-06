Il dirigente della Digos Antonio Caliò nominato Cavaliere della Repubblica

Il vice questore aggiunto Antonio Caliò, dirigente della Digos della Questura di Catanzaro, è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica.

Nato trentotto anni fa a Cariati, il dott. Caliò ha ricevuto l’onorificenza al merito della Repubblica – assegnata ai cittadini che si sono distinti, tra l’altro, per importanti servizi nelle carriere civili e militari – dalle mani del prefetto di Catanzaro Maria Teresa Cucinotta e del questore Maurizio Agricola nel corso delle celebrazioni della Festa della Repubblica.

In particolare il dott. Caliò è stato premiato per aver condotto importanti indagini antiterrorismo durante la sua precedente attività dirigente della Digos della Questura di Brindisi, tra cui le operazioni “Raggiro” e “Traffico Silente” e una importante inchiesta che ha portato all’arresto di un appartenente della cellula terroristica che ideò l’attentato dei mercatini di Berlino del 2016. Inoltre, sempre a Brindisi, il dott. Caliò ha condotto operazioni in materia di immigrazione clandestina, sull’estremismo politico, sulle infiltrazioni criminali in enti pubblici, su scontri e aggressioni riconducibili a frange violente di tifoserie calcistiche.

Ancora il dott. Caliò ha diretto, tra le altre, l’operazione antiterrorismo “Miraggio” eseguita dalla Digos di Catanzaro, in stretta sinergia con la Procura distrettuale guidata dal procuratore Nicola Gratteri, e ha coordinato numerose attività di servizio legate alla gestione dell’ordine pubblico e alle tante e impegnative vertenze occupazionali e sociali che si sono susseguite negli ultimi anni nella provincia di Catanzaro.

Al dott. Caliò le congratulazioni della redazione di CatanzaroInforma.