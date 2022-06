Ogni onorificenza ha qualcosa da raccontare. L’encomio conferito al Comandante di reparto di Polizia penitenziaria Aldo Scalzo indica l’edificante sentiero della dedizione, del senso dello Stato, dell’etica e della responsabilità. Oggi, presso la Prefettura di Bergamo, in occasione del 2 giugno 2022, il dirigente Aldo Scalzo, nato e cresciuto a Petronà, è stato insignito del prestigioso titolo di Cavaliere della Repubblica nel ruolo di Comandante del reparto di Polizia penitenziaria di Bergamo.

C’era, per l’occasione, il Prefetto di Bergamo, c’erano le massime autorità cittadine. Motivazione della benemerenza ?

I meriti straordinari dimostrati dal Comandante Aldo Scalzo, ruolo dirigente, nella difficile organizzazione del penitenziario bergamasco nel pieno di una pandemia foriera di malattie e morti. L’encomio porta la firma di Sergio Mattarella e Mario Draghi.

Aldo Scalzo, laureato in Giurisprudenza presso Università di Catanzaro, è stato anche Comandante del carcere di Como e di Catanzaro non senza seminare, anche lì, ottime risultanze per qualità umane e professionali.

Morale: c’è una Calabria fuori dai confini regionali che non merita l’oblio della distanza.