“Rete Cefalea Calabria 2022”, incontro con sottosegretario Costa

Il 6 giugno alle ore 18.00 presso gli uffici dell’Ordine dei Farmacisti di Catanzaro, si terrà un incontro con il sottosegretario alla salute on. Andrea Costa sul progetto “Rete Cefalea Calabria 2022”.

All’incontro parteciperà il gruppo di studio “Alcmeone” con a capo il dott. Rosario Iannacchero e i presidenti degli Ordini dei Farmacisti dell’area centrale. L’occasione porrà ulteriore interesse sulla progettualità in essere, essendo stato lo stesso On. Costa interessato in commissione Affari sociali ad interrogazioni a risposta immediata sul tema cefalea.