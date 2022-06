Gratteri: “I centri di potere hanno capito che non ce n’è per nessuno”

“So che ci sono delle cose discusse ad altissimi livelli sul piano criminale. In teoria non dovrebbe succedere in un ragionamento razionale, però noi sappiamo cose che non ci tranquillizzano”. Così il procuratore capo della Dda di Catanzaro Nicola Gratteri, intervistato dal Tg1, ha commentato la notizia dell’attentato ai suoi danni che la ‘ndrangheta stava organizzando.

“L’aria è cambiata e lo hanno percepito tutti. I centri di potere, la massoneria deviata, sanno perfettamente – anche perché l’hanno vissuto sulla loro pelle – che non ce n’è per nessuno”, ha aggiunto Gratteri. E alla domanda se un anche un procuratore ha paura, il magistrato ha risposto: “Certo, ci sono momenti in cui senti di più la paura, la tensione, è un continuo pensare che non puoi tirarti indietro, e quindi ti dai coraggio razionalizzando la morte”.

Poi il prezzo pagato sul piano personale. “Non vado al mare da almeno 25 anni. Una passeggiata con mia moglie non esiste”. “Posso anche finire qui la mia carriera, posso anche finire domani mattina, ma di certo non scendo a compromessi nei confronti di nessuno e davanti a nessuno”, ha concluso Gratteri.