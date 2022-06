Catanzaro, le famiglie in preghiera per la pace

Si svolgerà il prossimo sabato 18 giugno, con inizio alle 18,30, al Santuario Madonna del Ponte a Squillace (CZ), il pellegrinaggio “Le famiglie in preghiera per la pace”. L’iniziativa è promossa dal Rinnovamento nello Spirito, dal Forum delle Associazioni Familiari della Calabria e dall’Ufficio diocesano per la Pastorale della Famiglia della diocesi di Catanzaro-Squillace.

Il pellegrinaggio sarà guidato dall’Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace mons. Claudio Maniago e sarà nel segno della preghiera per le famiglie, per la pace e della condivisione intergenerazionale. “E’ un’iniziativa, nella comunione e nella gioia – commentano i responsabili Stefania Rhodio, Claudio Venditti e i coniugi Maria Rita e Giuseppe Leone – perché la vera gioia che si sperimenta nella famiglia non è qualcosa di casuale e fortuito.

È una gioia frutto dell’armonia profonda tra le persone, che fa gustare la bellezza di essere insieme, di sostenerci a vicenda nel cammino della vita. Ma alla base della gioia sempre c’è la presenza di Dio, il suo amore accogliente, misericordioso e paziente verso tutti. Se non si apre la porta della famiglia alla presenza di Dio e al suo amore, la famiglia perde l’armonia, prevalgono gli individualismi, e si spegne la gioia. Il pellegrinaggio, è anche la manifestazione concreta del cammino sinodale delle Chiese in Italia oltreché un momento per pregare per la pace. All’iniziativa parteciperanno le comunità parrocchiali, le aggregazioni laicali e sono stati invitati i sindaci.