“Una rosa per Teresina”, il nuovo libro di Grimaldi ispirato a una storia vera

Emilio Grimaldi non disconosce le implicazioni evocative delle parole e se ne serve per ricavarne echi, suggestioni, associazioni. Lo scrittore belcastrese ha appena pubblicato il suo settimo libro: “Una rosa per Teresina”. L’ha fatto per dare voce a chi non ne ha, per togliere la polvere dell’oblio su narrazioni di storie paesane che non meritano il dimenticatoio. E’ un romanzo liberamente ispirato alla vera storia di Eugenio Gimigliano e Teresina Lucá: le prefazione è di Oscar Greco, le fonti documentate sono di Gilda Lettieri e Alcide Lodari.

L’infausta vicenda racconta del cancelliere della Pretura di Catanzaro, di Petilia Policastro e di Gasperina, fino alla sua morte prematura avvenuta a soli 46 anni nel 1915. E poi, intrecciando diversi ambiti solo apparentemente distanti, si sposta nel manicomio di Girifalco dove lei, Teresina, protagonista del racconto,viene internata l’anno successivo per “indebolimento mentale” e da cui non fa più ritorno: il suo è un grido di dolore senza confini.

“È un affresco incalzante sulle famiglie e sulle comunità coinvolte. È un crinale suggestivo sul clima politico e sulla giustizia amministrata nelle Preture della Calabria Ulteriore Seconda a cavallo tra l’800 e il ‘900. È un atto d’accusa contro la cultura e la medicina lombrosiana che hanno plagiato l’uomo dell’Europa prebellica. Non è un libro che chiede giustizia. Non è un libro che vuole la verità a tutti i costi. È un libro che ama il ricordo delle persone costrette ad essere dimenticate”, si legge nella recensione del libro, edito da Officine editoriali da Cleto di Marco Marchese. Per Alcide Lodari, tra i curatori dell’opera, il romanzo restituisce “dignità a chi la merita e si presenta piacevole, nonostante la drammaticità, come una tela avvolgente e intrigante intorno a cose realmente successe.”

Il motto di Emilio Grimaldi è: “Chi scrive vive due volte”. Questo è il suo settimo libro. Ha scritto anche : “Un dito di io”, “Da radical chic a radical choc”, “I papaveri viola”, “Belcastro nelle memorie di Rodolfo Piterà”, “Il giovane Emilio” e “La comunicazione della verità nel pensiero di Soeren Kierkegaard”. L’ennesima conferma: la scrittura è per Emilio Grimadi la strada poco improvvisata che porta alla verità attraverso la bellezza.