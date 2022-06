In carcere a Zanzibar: rilasciata la catanzarese Francesca Scalfari e il marito

Sono cadute le accuse di riciclaggio e falso a carico di Francesca Scalfari e Simon Wood, i coniugi italiani arrestati a Zanzibar più di due settimane fa. Per i giudici africani dell’udienza preliminare che, dopo un primo rinvio nei giorni scorsi, si è appena conclusa, la coppia non ha commesso nessun reato per cui può lasciare il carcere dì Zanzibar.

I due erano stati denunciati dagli ex soci italiani in una vicenda giudiziaria che va avanti da più di due anni. Oggi finalmente l’epilogo.