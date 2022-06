Dai rubinetti poca acqua (o per nulla): disagi soprattutto nel quartiere Lido

i moltiplicano giorno dopo giorno le segnalazioni di carenza di acqua che nel periodo estivo, e in giornate particolarmente calde sono avvertite maggiormente dalla popolazione. Residenti in varie zone di Catanzaro Sud, e in particolare diverse vie del quartiere Lido, soprattutto nei piani alti, ricevono il prezioso liquido solo per alcune ore del giorno e già da alcuni mesi. I disagi si potraggono da diverse settimane. Parliamo soprattutto di Casciolino ma anche di diverse utenze delle zone centrale del quartiere Lido. Le lamentele sono anche legate alla grande difficoltà a reperire notizie di prima mano dagli uffici competenti.