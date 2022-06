Ue, il plauso di Occhiuto: “Bene Carfagna sulla proroga di decontribuzione”

“Un ottimo risultato è stato raggiunto a Bruxelles dal governo italiano, con la proroga della decontribuzione per le assunzioni concessa alle aziende insediate nel Sud Italia.

Il mio augurio è che questa agevolazione possa essere colta dai tanti imprenditori che operano nella nostra Regione, e che si spendono quotidianamente per promuovere lo sviluppo e la crescita economica della Calabria”.

Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

“Si tratta, infatti, di un prezioso incentivo al mercato del lavoro e al settore degli investimenti che l’Italia è riuscita ad ottenere in sede di Commissione europea grazie a un efficace e strategico lavoro di mediazione messo in campo dal ministro per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, e dal sottosegretario Vincenzo Amendola.

A loro va il mio plauso di presidente di una Regione del Mezzogiorno, che vuole e saprà far tesoro di questa rinnovata opportunità che, seppur in un momento di complessa crisi internazionale, diventa fondamentale per guardare all’immediato futuro con maggiore coraggio”.