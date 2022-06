Cropani, due milioni di euro per la Chiesa di Santa Caterina

Nuovo finanziamento pubblico per il Comune di Cropani.

Dal Piano nazionale ripresa e resilienza verranno stanziati 2milioni e 200mila euro per messa in sicurezza della Chiesa di Santa Caterina di Alessandria, già oggetto di lavori con finanziamento regionale. Il contributo è ora sicuro e accertabile.

” Continua in modo silenzioso e costante il nostro lavoro per la rinascita di Cropani”, ha asserito il primo cittadino cropanese Raffaele Mercurio, da pochi mesi anche consigliere provinciale.