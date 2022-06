Stefano Ferro è il primo pizzaiolo uscito dalla scuola napoletana aperta in Calabria “Evo50”.

Tra i soci del brand anche Alessio Russolillo, pizzaiolo guinness world records per diversi anni e istruttore per la scuola di pizzaioli nata a Catanzaro come succursale della Scuola di Napoli di Fabio Cristiano. La sede di Evo50 a Catanzaro è, infatti, anche sede per corsi professionali di pizzaiolo. Come racconta Russolillo, “nel 2021 la Scuola è stata riconosciuta da “50 top pizza” come migliore scuola di formazione a livello europeo”.