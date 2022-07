Convittiadi a Catanzaro, il Convitto “Pasquale Galluppi” ha presentato la candidatura

Il Convitto “Pasquale Galluppi” ha proposto che le prossime “Convittiadi” si organizzino a Catanzaro. Il progetto è stato illustrato per conto del rettore, la professoressa Stefania Cinzia Scozzafava, nell’assemblea dell’Anies (l’Associazione Nazionale degli Istituti Educativi Statali) che si è tenuta a Campobasso, a conclusione dell’ultima edizione della rassegna che si è svolta in Molise. Il Collegio dei docenti della storica istituzione scolastica cittadina ha approvato all’unanimità l’idea così come, con soddisfazione, i rettori degli altri Convitti ed Educandati italiani hanno accolto la candidatura.

“Con orgoglio –commenta Scozzafava –nel mese di maggio del prossimo anno, per un’intera settimana, Catanzaro potrebbe ospitare oltre duemila ragazzi provenienti da tutta Italia che si misureranno in diverse competizioni sportive. Come si può ben capire – prosegue – si tratta di una manifestazione molto impegnativa che l’Anies organizza ormai da 14 anni. Il nostro Convitto ha sempre partecipato, facendo vivere ai ragazzi questa esperienza unica, in cui si esaltano i veri valori dello sport e in cui ci si arricchisce profondamente grazie alle tante relazioni che si creano. In questi giorni – continua il rettore – abbiamo individuato le strutture ricettive e sportive in cui accogliere l’iniziativa che porterà alla ribalta nazionale Catanzaro. Una commissione tecnica, formata dagli educatori di ben sette convitti italiani, è stata nostra ospite per visionarle. Si tratta di un’occasione straordinaria per la città e la regione tutta. Per questo confidiamo – conclude – che le istituzioni ci stiano vicine, comprendendo il valore di questa manifestazione anche dal punto di vista del ritorno di immagine per il nostro territorio”.

Se, dunque, tutto andrà bene come si spera, la XV Edizione delle Convittiadi si terrà nella “Città dei tre colli”, dando anche un ulteriore senso alla nomina di Catanzaro quale “Città europea dello sport 2023”.