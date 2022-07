Covid 19, istituito un nuovo tavolo di coordinamento degli interventi

Un nuovo tavolo di coordinamento degli interventi di contrasto all’epidemia di Covid 19 è stato istituito dal commissario straordinario di Azienda Zero Giuseppe Profiti. Esaurito il lavoro della task force, il nuovo tavolo ha l’obiettivo di consentire l’attivazione tempestiva delle misure organizzative e degli altri interventi necessari al contrasto dell’epidemia di Covid-19, definendo le linee guida, i protocolli e le modalità di realizzazione degli interventi.

Il Tavolo di Coordinamento COVID-19 è coordinato dal generale Antonio Battistini, ed è composto anche dal dr. Sisto Milito del Dipartimento Regionale Tutela della Salute e dal prof. Andrea Bruni, già coordinatore del gruppo tecnico regionale, quale esperto specialista esterno.

Delle convocazioni e dei lavori del Tavolo di Coordinamento COVID-19 saranno resi partecipi oltre allo stesso Profiti, anche il Commissario ad acta, il Sub Commissario e il Direttore generale del Dipartimento.

La composizione del Tavolo di Coordinamento potrà essere integrata, in via occasionale o permanente, da altri specialisti in relazione ai compiti attribuiti e agli argomenti da affrontare.

Per il suo funzionamento il Tavolo di Coordinamento potrà avvalersi delle strutture di Azienda Zero, e dalla partecipazione al Tavolo non potranno derivare nuovi o maggiori oneri per le finanze regionali.