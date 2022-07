Tornano a Cropani i pesci mangia plastica

Tornano ora i pesci mangia-plastica a Cropani mare.

Con l’inizio della stagione balneare non potevano mancare sulle spiagge di Cropani il ritorno dei pesci mangia plastica.

Ad annunciare il ritorno dei cetacei di ferro, utilizzati dagli utenti per non abbandonare rifiuti di plastica in spiaggia, è stato il presidente della Pro Loco Angelino Grano.

“I pesci – ha spiegato il presidente del soladizio– sono stati realizzati da un artigiano di Cropani che In questi giorni è molto impegnato, poiché la Pro Loco gli ha commissionato altri 5 pesci mangiaplastica ordinati da una motiservizi di Torino che opera in Puglia. Ebbene si, i pesci la prossima settimana prenderanno il largo per la Puglia.

A questi, altri se ne aggiungeranno per raggiungere altre mete d’Italia.

Il fabbro Luca Bianco attraverso la Pro Loco di Cropani, destreggiando la sua bravura e la sua professionalità è riuscito ad attirare l’attenzione di molti comuni d’Italia che già hanno commissionato all’Associazione diversi pesci mangiaplastica.

L’iniziativa dei pesci, rivolta a proteggere l’ambiente, serve a sensibilizzare la raccolta differenziata della plastica e limitare l’inquinamento.

La Pro Loco di Cropani ha avuto l’onore di accogliere per primo i simpatici pesci amici del territorio su tutto il litorale ionio.

Il pesce mangia plastica è parte della grande iniziativa che da qualche tempo sta sensibilizzando ogni parte del pianeta.”

I pesci mangia plastica sono pensati per la tutela del territorio, quel bene comune a cui tutti abbiamo il dovere morale di pensare per difendere l’unica casa che abbiamo.