Dopo Milano, ecco Genova con Gratteri

Anche nella città ligure si registra una manifestazione a sostegno del procuratore della Dda di Catanzaro Nicola Gratteri.

L’iniziativa è stata promossa ieri, 10 luglio 2022, da Agende rosse Liguria, in particolare dal gruppo Falcone e Borsellino.

“Da quasi vent’anni il magistrato Nicola Gratteri lotta contro le organizzazioni mafiose. I procedimenti giudiziari hanno portato a migliaia di arresti e centinaia di condanne che certificano la ramificazioni della ‘ndrangheta dentro e fuori i confini regionali. Nicola Gratteri è un obiettivo della malavita organizzata: lo dicono le intercettazioni, lo dice la storia dei suoi predecessori, lo dice il buon senso, l’ha confermato FBI statunitense.

Non vogliamo più piangere” scrivono i promotori del sit-in genovese in una lettera aperta inviata al Presidente del Consiglio Mario Draghi tramite la Prefettura di Genova.

Alla manifestazione per la legalità era presente anche il Comune di Genova con assessore alla sicurezza Sergio Gambino.