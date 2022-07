Zagarise, incendio in località Fiumara

Un vasto incendio sta interessando in queste ore località Fiumara, in territorio di Zagarise. Per arginare il vasto rogo sono intervenuti sia i vigili del fuoco, sia alcune squadre di Calabria Verde.

In azione anche un canadair che ha fatto ripetuto lanci nel tentativo di sedare le fiamme alimentate anche dal vento.

aggiornamento: L’incendio, fa sapere il primo cittadino Domenico Gallelli, è stato appena spento e si è sviluppato in un lembo di macchia mediterranea.