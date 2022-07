Nasce la Comunità Angelo Meli, prima struttura convenzionata per minori sottoposti a provvedimento penale

E’ stata inaugurata ieri, a Catanzaro, la Comunità Angelo Meli. Si tratta della prima struttura convenzionata a occuparsi di minori sottoposti a provvedimento penale o in esecuzione di pena.Sarà gestita dall’associazione Angelo Azzuro.

Nel corso della cerimonia Francesco Meli, figlio di Angelo ha detto: “E’ un profondo motivo di orgoglio poter inaugurare questa struttura, che è la prima in Italia esclusivamente dedicata a minori di area penale e poterla dedicare al mio compianto padre, già dirigente per la giustizia minorile per la Calabria. E’ una struttura che nasce dalla convergenza che la Regione Calabria, il legislatore regionale, ha saputo trovare accogliendo le istanze del Centro per la Giustizia minorile della Calabria, colmando un annoso vuoto dei servizi minorili di collocare i minori autori di reato”.

Numerose le autorità intervenute, dal Tribunale dei minori alle Forze dell’ordine fino all’assessore regionale alle Politiche Sociali Tilde Minasi. Presente anche l’ex assessore comunale alle Politiche sociali Rosario Lostumbo e il nuovo Venturino Lazzaro.

E’ intervenuto il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso dicendo: “E’ stato determinante l’apporto della Regione perché abbiamo portato questa proposta di legge in Consiglio regionale dove viene istituita questa casistica di Comunità per minori che sono colpiti da provvedimento dell’autorità giudiziaria. Un provvedimento cha va a variare la legge sul Welfare. Facciamo un bel servizio, si dà la possibilità ai minori di rimanere in Calabria perché prima ovviamente, se colpiti da provvedimento dell’autorità giudiziaria, venivano allontanati dalla terra di origine”.