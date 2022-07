Trent’anni da via D’Amelio: Botricello intitola una via all’agente della scorta Emanuela Loi

La strage di via D’Amelio, la storia dell’Agente Emanuela Loi, la figura di Paolo Borsellino e degli altri agenti della scorta: Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina e Vincenzo Fabio Li Muli. Per ricordare questa tragica pagina della storia italiana, l’Amministrazione comunale di Botricello ha organizzato per martedì 19 luglio una serata di intenso valore simbolico. Lo rende noto il sindaco Saverio Simone Puccio

Alle 21,30 è in programma l’intitolazione, autorizzata dalla Prefettura di Catanzaro, della piazzetta adiacente Piazza De Riso all’Agente della Polizia di Stato Emanuela Loi, fra le prime donne poliziotto incaricate in Italia al servizio scorte e prima agente donna della Polizia di Stato ad essere uccisa in servizio, insignita anche della medaglia d’oro al valore civile.

A seguire una fiaccolata unirà in maniera fortemente simbolica la piazzetta “Emanuela Loi” con il palazzo comunale, dove si trova una targa a ricordo del giudice Paolo Borsellino e della sua scorta. Dopo la deposizione di una corona di alloro, sono previsti gli interventi istituzionali.

La manifestazione è stata promossa in collaborazione con i sindacati di Polizia Fsp Polizia di Stato e Siulp, il Nuovo Sindacato Carabinieri, l’associazione Fervicredo.