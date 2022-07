Silipo (Calabria Oltre): ridare dignità alla fontana di piazza Matteotti

Finora non abbiamo avuto interlocutori diretti a cui indirizzare le nostre segnalazioni. E quando lo abbiamo fatto, la vecchia Amministrazione non ci ha mai degnato di un benché misero riscontro. Oggi abbiamo chi è deputato ad occuparsi delle cd. “piccole cose”, la Dott.ssa Paola Giglio. Ed è a lei che direttamente ci rivolgiamo, con atteggiamento propositivo e di assoluta collaborazione, ritenendo che la nostra segnalazione, appartenga alla materia di cui la Dott.ssa Giglio dovrà occuparsi.

Si tratta della fontana di Piazza Matteotti mai entrata, come peraltro tutta la Piazza, nel cuore dei catanzaresi. Ma tant’é, questo non giustifica che bisogna lasciarla nel più totale abbandono. Piaccia o no, vederla così tristemente dimenticata con i zampilli che funzionano in modo alternato ( ma non per un gioco predefinito) è qualcosa che dispiace. Doveva sostituire quell’orrenda meridiana, che tanto fece discutere e che contribuì a far collocare Piazza Matteotti, tra le più brutte piazze d’Italia. Le foto che alleghiamo, sono piuttosto esaustive.

Ora che la musica sembra cambiata, e che si suona al ritmo del pragmatismo imposto dal Sindaco Fiorita, sarebbe utile mettere mano a tutte queste “piccole cose” che però contribuirebbero a migliorare l’aspetto estetico della città.

Siamo fiduciosi che queste nostre segnalazioni, trovino riscontro ma , soprattutto, trovino soluzioni. Sarebbe, anche questo, un segnale di discontinuità col passato.

E noi, come pensiamo molti catanzaresi, ne saremmo sinceramente grati.

E forse, anche il povero Matteotti………………………………………………

Giuseppe Silipo Coordinatore cittadino Associazione CalabriaOltre