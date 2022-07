Belcastro, muore una nonnina del paese: Rosa Petrucci

101 anni per sempre per Rosa Petrucci.

È morta questa notte la seconda donna più longeva del paese presilano.

Rosa Petrucci, classe 1921, è stata sempre un punto di riferimento per i tanti parenti e per i suoi compaesani, distinguendosi per indole buona e per la sua edificante resilienza.

Non solo: Rosa era legatissima al suo paese e mai l’ha voluto lasciare spendendo sempre belle parole per Belcastro, di cui decantava sempre il suo splendido panorama con affaccio sul Mar Jonio.

Anno scorso grande festa in paese per il secolo di vita della nonnina belcastrese, oggi invece c’è poca voglia di sorridere per un’assenza che fa rumore.

Belcastro perde una straordinaria fonte di sapienza: resta pero l’esempio di una vita vissuta all’insegna di valori autentici.