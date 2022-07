Simeri Crichi, segnalato branco di cinghiali nel centro abitato

Non passa ormai giorno senza che a Simeri Crichi non si sia qualche cittadino che non segnali la presenza di pericolosi cinghiali anche nel cuore del paese.

Il branco consta di almeno quindici esemplari.

Ieri, gli ungulati hanno più volte attraversato la strada a diversi passanti con seri pericoli soprattutto per i motociclisti, mentre oggi vengono segnalati con tanto di video addirittura nel centro abitato.

Diverse le segnalazioni fatte con, al momento, zero risultati. Non secondario rammentare che sono numerosissimi i pellegrini che, in questo periodo, raggiungono Simeri per incontrare il conosciutissimo prete scrittore Don Francesco Cristofaro e gli altri volontari della parrocchia cosi come tanti sono anche i bambini che giocano per strada.

“Cosa possiamo fare ancora se non continuare a denunciare a chi preposto una situazione che sta sfuggendo di mano?” si chiedono attoniti e sgomenti tanti cittadini del piccolo centro del catanzarese.

I branchi di cinghiali segnalati sono numerosi.