Abuso d’ufficio, medici assolti “perché il fatto non sussiste”

Domenico Corea e Giovanni Ascioti sono stati assolti; quest’ultimo era stato accusato di omicidio colposo (morte di Mano Angela), il tribunale ha dichiarato la prescrizione.

Corea ed Ascioti (in concorso) rispondevano di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), in base a cui il dott. Corea (Primario del Reparto di U.O. di Lamezia) avrebbe consentito al dott. Ascioti di svolgere le sue funzioni in sala parto/travaglio nonostante fosse interdetto dalla sala parto/travaglio per motivi di malattia, per procurargli un ingiusto vantaggio patrimoniale.

Per l’abuso d’ufficio sono stati entrambi assolti “perchè il fatto non sussiste”.

Corea era assistito dall’avvocato Massimo Gimigliano mentre Gianfranco Barbieri assisteva Ascioti. Il collegio era presieduto dal dott. Giovanni Garofalo (a latere Dott. Domenico Riccio e dott. Mario Reda).