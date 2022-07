I Carabinieri della Stazione di Gizzeria Lido, hanno svolto una serie di servizi di rastrellamento in circoscritte aree rurali che, per caratteristiche morfologiche del terreno, presentano condizioni favorevoli per la realizzazione di piantagioni illecite.

In particolare i militari, risalendo e costeggiando il torrente Zinnavo, dopo aver notato alcuni “indicatori”‘ che i coltivatori sono soliti piazzare per verificare un eventuale passaggio di persone nelle zone interessate dalla piantagione (realizzazione di ostacoli lungo le obbligate vie di accesso o posizionamento di fili di inciampo) hanno localizzato una vasta coltivazione di cannabis indica, dislocata su più terrazzamenti.

Foto 2 di 2



I Carabinieri, dopo una serie di servizi di osservazione occulta da posizione tatticamente favorevole, hanno individuato 4 uomini, intenti a lavorare e coltivare la piantagione.

Pertanto sussistendo i presupposti di cui all’art. 380 c.p.p., hanno proceduto all’arresto obbligatorio nei confronti di 4 lametini poiché sorpresi nella flagrante illecita coltivazione e detenzione, ai fini di spaccio, di 400 piante di marijuana, di altezza variabile tra i 150 e 200cm.

Inoltre sul posto è stato rinvenuto un bivacco adibito ad essiccatoio e un sistema di irrogazione collegato al limitrofo corso d’acqua posto a monte della piantagione.

La sostanza stupefacente è stata interamente sequestrata per le successive analisi chimico-tossicologiche.

Gli arresti sono stati convalidati dal gip del Tribunale di Lamezia Terme che, sussistendo gravi indizi di colpevolezza in ordine ai prefigurati reati e specifiche esigenze cautelari, ha disposto nei confronti di 4 uomini la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il procedimento penale pende in fase di indagini preliminari.