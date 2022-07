Dieci i punti vendita in città, 4 i franchising in Calabria, 40 i dipendenti e 20 gli anni di passione, professionalità e ambizione che hanno contraddistinto il lavoro della famiglia di Marcello Maddaloni insieme alla moglie Antonella Grande, la sorella Marina e la mamma Rosa Vacca. Quest’ultima, il cuore pulsante dell’intera attività, fulcro e mentore per i suoi figli. Sono questi i numeri e la forza di un’attività che è sopravvissuta al tempo, alle difficoltà e ad una emergenza sanitaria, quale è stata il Covid, che si è presto trasformata in grave crisi economica.

“Durante la pandemia abbiamo lavorato in condizioni estreme – spiega Marcello Maddaloni -, ma grazie alla nostra caparbietà e al grande lavoro svolto dai nostri dipendenti, siamo riusciti a sopravvivere e ad andare avanti con maggiore grinta e senza mai trascurare la qualità dei nostri prodotti”.

Foto 3 di 3





Qualità a prezzi competitivi

“Non venderemo mai qualcosa che non mangeremo – dice Marcello Maddaloni – i nostri prodotti sono selezionati, scelti e testati per portare solo qualità sulle tavole dei nostri clienti. Ci affidiamo ai migliori fornitori e non trascuriamo mai il rapporto con la nostra clientela che ci sceglie proprio perché si è instaurato un rapporto di fiducia che ci auguriamo di non tradire mai. Ed è per questo che alla qualità cerchiamo di offrire anche prezzi competitivi”.

Marcello racconta che amava studiare e che avrebbe potuto anche continuare con gli studi universitari, ma l’attività avviata dai suoi genitori è stata sempre motivo di orgoglio. Il lavoro gli piace e questa passione lo porta a pensare in grande per l’azienda: “Questo è solo un punto di partenza – spiega – fatto di esperienza e passione, ma non basta. Vogliamo fare di più per i nostri clienti e per la nostra crescita”.

A breve l’avvio dell’e-commerce

La richiesta dei prodotti arriva anche da fuori provincia. Sono 4 infatti i franchising avviati in Calabria ed a breve, partirà anche il progetto di e-commerce per avvicinarsi ad altri mercati. Un servizio in più che riguarda anche il cliente di prossimità. In cantiere anche l’idea della consegna porta a porta.

Solidità di un’azienda che garantisce lavoro a 40 famiglie

Dopo 20 anni i propri dipendenti non possono che essere famiglia, la stessa che durante i momenti di grande difficoltà ha mostrato una forza che non pensava di avere. Sono 40 le risorse umane, tra punti vendita e reparto logistica, quaranta famiglie che contano sul futuro dell’azienda. “Per loro, da sempre, corsi di formazione e aggiornamento – dice ancora Marcello Maddaloni – per portare avanti l’idea aziendale e farla crescere insieme per garantire un futuro anche a tutte le famiglie dei nostri dipendenti”.