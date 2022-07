Il cordoglio del sindaco Fiorita per la scomparsa di Gioacchino Lamanna

“Se ne é andato Gioacchino Lamanna e insieme a lui anche un pezzo importante della storia artistica e culturale del nostro territorio”.

Lo afferma il sindaco Nicola Fiorita. “I suoi celebri ritratti e paesaggi rappresentano una testimonianza preziosa per ripercorrere la Catanzaro di ieri e di oggi, attraverso lo sguardo di un maestro che ha saputo raccontare su tela l’anima della città. Ai familiari di Lamanna voglio rivolgere la più sentita vicinanza, a nome di tutta l’amministrazione, nel ricordare una personalità che ha lasciato un segno profondo nella memoria della comunità”. Sentimenti di cordoglio espressi anche dall’assessore alla Cultura, Donatella Monteverdi: “Stringendomi attorno al dolore dei familiari e degli affetti più cari, é doveroso ricordare il grande patrimonio che Lamanna ha lasciato in eredità ai suoi concittadini, uno straordinario strumento di conoscenza per le nuove generazioni”.