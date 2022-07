Incendio Guglielmo, Casadonte: “Rincuora la loro reazione. Immediata”

Vicinanza di Gianvito Casadonte alla Guglielmo Caffè

“Il rogo divampato nello spazio della torrefazione Guglielmo ha rappresentato una ferita dolorosa per uno dei gruppi imprenditoriali più importanti del settore. I danni provocati dalle fiamme sono un colpo al cuore non solo per l’azienda, ma anche per tutto il territorio che ha reagito con un forte moto di solidarietà. Le autorità investigative stanno facendo la loro parte per fare luce su quanto accaduto. Mi rincuora il fatto che anche la reazione della Guglielmo Caffè sia stata immediata nel proseguire l’ordinaria attività. Siamo tutti con loro, consapevoli del ruolo e del contributo che una realtà storica, apprezzata da tutti, riveste per l’economia calabrese