Fossato Serralta, emozioni per nuovo murales

Tocca le corde della spiritualità e dell’emotività il nuovo murales di Fossato Serralta. Ieri, alla presenza del primo cittadino fossatese Domenico Raffaele e del parroco Don Fabio, è stata svelata, con effetto sorpresa, l’opera dedicata a San Francesco di Paola, religioso molto venerato in Calabria.

L’affresco, commissionato dal Comitato parrocchiale di San Francesco di Paola, e’ un murales del conosciutissimo strett art Leonardo Cannistra’ e immortala il religioso dell’ordine francescano, fondatore dell’ordine dei minimi, mentre attraversa lo Stretto di Reggio e Messina con inseparabili mantello e bastone.

L’immagine è stata realizzata in 15 giorni di lavoro, si serve di colori al quarto e misura undici metri di altezza e 8,50 di larghezza.

L’opera inneggia alla divina provvidenza e si richiama alla statua di San Francesco sita nel paese presilano: ha tutti i requisiti per regalare emozioni per mezzo dell’arte come strumento di catarsi.