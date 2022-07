Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta alle ore 19.30 circa su viale De Filippis in prossimità della stazione di servizio Q8 per incidente stradale.

Coinvolto un solo veicolo, un minibus 9 posti Opel Vivaro che transitava direzione Catanzaro. Lo stesso per cause in corso di accertamento perdeva il controllo finendo nella corsia opposta ribaltandosi sulla sede stradale.

A bordo cinque passeggeri di nazionalità rumena. Gli stessi, feriti in modo lieve, venivano affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera con due ambulanze.

Foto 3 di 3





Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e della vettura.

Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza. A coordinare le operazioni di soccorso il CSE Lupis Antonio