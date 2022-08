Cerca di nascondere la droga in un edificio in costruzione nel quartiere Gagliano, uomo ai domiciliari

G. C. finisce ai domiciliari perché trovato in possesso di circa 290 grammi di hashish. Il personale dell’UPG e SP della Questura di Catanzaro, transitando per la zona nord della città – precisamente a Gagliano, hanno notato un soggetto a loro conosciuto che, con atteggiamento sospetto, si dirigeva in direzione di un fabbricato in fase di costruzione. Insospettiti, hanno deciso di fermarsi poco più avanti per osservare meglio i suoi movimenti.

Lo stesso è stato, pertanto, sorpreso nell’atto di inserire una mano all’interno di un’intercapedine ubicata tra la recinzione di una proprietà privata e lo stabile. L’uomo, di 58 anni, dopo aver prelevato una busta di carta di colore bianco, vistosi scoperto, ha tentato di disfarsene, lanciando il sacchetto all’interno di un cortile adiacente accennando poi una breve fuga in direzione della sua abitazione poco distante.

Nel frattempo, sono giunti altri operatori che hanno recuperato il sacchetto al cui interno c’erano tre panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish, regolamenti confezionati ed avvolti con del cellophane trasparente, aventi ognuno l’etichetta riportante la dicitura “2022”, con scritta di colore bianco su sfondo rosso.

I poliziotti hanno effettuato una minuziosa ispezione nel luogo dove il soggetto aveva, presumibilmente, occultato lo stupefacente trovando un bilancino di precisione perfettamente funzionante, varie bustine trasparenti con chiusura ermetica, probabilmente utilizzate per il confezionamento, come pure un coltello da cucina con manico di colore rosso intriso di sostanza stupefacente.

L’arrestato è stato portato presso la sua abitazione, in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.