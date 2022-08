Aggressione a Soverato, Casadonte: “Pronto a far lavorare la giovane nigeriana al Festival”

“Quello che é successo oggi ad una giovane nigeriana, Beauty, aggredita in diretta social a Soverato per aver semplicemente richiesto la sua paga è qualcosa di inaudito. Una notizia ripresa dalle testate nazionali, una brutta pagina di cronaca per la Calabria. Lo hanno già fatto personaggi più autorevoli di me, ma da questo palco voglio esprimere anch’io la ferma condanna contro ogni gesto di violenza e sopruso e ribadire la mia solidarietà alla ragazza. Credo di interpretare i sentimenti di tutta la comunità, e la vetrina del Festival mi consente di poter fare da cassa di risonanza stringendomi attorno alla giovane vittima. Sono sicuro che si farà luce su questa brutta storia. Ma non mi sono voluto fermare alle parole, sto assumendo una serie di informazioni affinché si possa fare qualcosa di concreto subito per Beauty. Una giovane che vive da qualche anno qui da noi, ha una bimba da crescere, ha diritto al lavoro, una umanità e una dignità da difendere”. Lo ha detto Gianvito Casadonte sul palco del MGFF.

“È mia intenzione farla lavorare da noi al Festival. La Calabria non é questa, ci sono imprenditori che ogni giorno si impegnano a far crescere questa terra e restituirne un’immagine diversa e più edificante. Facciamo prevalere il volto buono, positivo, giusto della Calabria. Facciamolo tutti insieme, ognuno nel suo piccolo, affinché quello che ha subíto Beauty non succeda mai più”.